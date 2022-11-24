Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Електрика подана до всіх областей України! Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз (14:43 — ред.) поступово триває підключення до мережі побутових споживачів», — розповів Тимошенко.

Заступник голови ОП додав, що у регіонах розгорнули 4 000 «Пунктів незламності», де можна зігрітися, перепочити, випити теплих напоїв і зарядити телефони.

«Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7. Дякую всім за роботу та терпіння!» — підсумував Тимошенко.