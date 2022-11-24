 
 
  »

Критична інфраструктура всіх областей отримала електроживлення

Електроенергія подана до всіх областей України: перше, до чого відновили постачання, — об’єкти критичної інфраструктури, далі підживлять житловий сектор

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Електрика подана до всіх областей України! Перше що було заживлено – об’єкти критичної інфраструктури. Станом на зараз (14:43 — ред.) поступово триває підключення до мережі побутових споживачів», — розповів Тимошенко.

Заступник голови ОП додав, що у регіонах розгорнули 4 000 «Пунктів незламності», де можна зігрітися, перепочити, випити теплих напоїв і зарядити телефони.

«Наші енергетики, комунальники та рятувальники працюють 24/7. Дякую всім за роботу та терпіння!» — підсумував Тимошенко.

24 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  