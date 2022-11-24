Майкл Тайсон почне виробляти «мармеладні вушка» Министр энергетики Украины: к вечеру четверга в дома украинцев вернется свет » Британская разведка: Россия перебрасывает все подразделения ВДВ на восток Украины Сегодняшний отчет разведки британского минобороны посвящен российским подразделениям воздушно-десантных войск, воюющим в Украине. За последние две недели Россия, вероятно, перебросила основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. С сентября по октябрь большая часть существенно ослабленных частей ВДВ была направлена на оборону удерживаемой Россией территории на правом берегу Днепра в Херсонской области. Некоторые подразделения ВДВ теперь, вероятно, укомплектованы в том числе мобилизованными россиянами. Хотя эти плохо обученные военные ослабят заявленный «элитный» потенциал ВДВ, Россия, скорее всего, по-прежнему будет отправлять десантников в сектора, которые считаются особенно важными. Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на город Бахмут Донецкой области.