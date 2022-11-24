США допускають, що РФ застосує хімічну зброю у разі в Україні Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада » 1125 населених пунктів Київщини лишилися енергопостачання після атаки РФ 1125 населених пунктів Київщини опинилися без світла після масованих ракетних обстрілів 23 листопада, енергетики працюють над відновленням інфраструктури Про це повідомив начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у telegram. «1125 населених пунктів Київщини опинились без світла після масованих ракетних обстрілів агресором, але наші енергетики працюють для якомога швидшого відновлення інфраструктури», — пише Нєбитов. За його словами, в Київській області вдвічі збільшено кількість поліцейських патрулів, першочергово — на вулицях. Начальник Нацполіції Київщини наголошує: мешканці області можуть звертатися як до «Пунктів незламності», так і до будь-яких відділень поліції.