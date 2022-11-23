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Росія майже вичерпала запас іранських дронів Как заниматься в тренажёрном зале: советы новичкам » Війська РФ за добу втратили 410 осіб загиблими, 2 танки та 5 ББМ З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 85 410 осіб загиблими, 2897 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0). Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.