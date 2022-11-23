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Війська РФ за добу втратили 410 осіб загиблими, 2 танки та 5 ББМ

техніка окупантів

З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 85 410 осіб загиблими, 2897 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2897 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1887 (+5) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

23 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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