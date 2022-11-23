Війська оккупантів пограбували вантаж для працівників ЗАЕС

Окупанти викрали частину вантажу Енергоатома: російські військові вилучили обігрівачі, які прямували для працівників Запорізької АЕС

Про це повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом» у телеграм.

Відомо, що минулого тижня «Енергоатом» відправив вантаж для працівників ЗАЕС: до електростанції прямували запчастини та важливе обладнання. Ворог на блокпосту вилучив 45 із 300 обігрівачів для Запорізької АЕС.

«На блокпосту у Василівці окупанти змусили розвантажити автівки та «вилучили на свої потреби» 45 обігрівачів з 300, які знаходились у вантажі. Після цього пропустили транспорт далі», — інформує пресслужба.

Енергоатом наголошує, що обігрівачі потрібні робітникам ЗАЕС для підтримки температурного режиму в приміщеннях, коли станція не продукує електроенергію.

«Російським окупантам байдуже, що і в кого красти. Загарбники не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал ЗАЕС на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Люди, працюючи під тиском та в умовах загрози життю, тепер ще й замерзають», — пише ДП «НАЕК «Енергоатом».