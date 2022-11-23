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Украина инициирует заседание Совбеза ООН после российских ударов

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН после сегодняшних российских обстрелов, заявил Владимир Зеленский.

«Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном созыве СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше потребует от мира решительной реакции на эти преступления», — написал Зеленский в «Твиттере».

Российские СМИ со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН сообщают, что заседание Совбеза начнется в полночь.

23 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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