США почтили память жертв Голодомора 1932-1933 гг.

Белый Дом в среду опубликовал заявление президента Джо Байдена в преддверии дня памяти жертв голодоморов, отмечаемого в Украине в четвертую субботу ноября.

В заявлении говорится, что «в то время, когда отважный украинский народ продолжает защищать свою демократию и свободу от жестокой агрессии со стороны России, Белый дом отмечает важность уважения к памяти жертв имевшей место в прошлом несправедливости и трагических событий, происходивших в Украине».

По словам президента Байдена, «в ноябре этого года отмечается годовщина Голодомора — «голодной смерти». В ходе своего правления Иосиф Сталин проводил по отношению к Украине жестокую и репрессивную политику; в частности, в 1932-1933 гг. был организован искусственный голод, вследствие которого погибли миллионы ни в чем не повинных украинских женщин, мужчин и детей».

«США чтят память всех, кто погиб в ходе этой бессмысленной трагедии, и воздают должное стойкости украинского народа, который претерпел разруху и тиранию, чтобы в конечном итоге создать свободное и демократическое общество», — подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что «США подтверждают твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и поддерживают отважный украинский народ, продолжающий мужественно сопротивляться нападению России на его демократию».

Напомним, что в ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

По оценкам американских исследователей, в результате Голодомора 1932-1933 гг., погибли, по меньшей мере, 4 миллиона человек.