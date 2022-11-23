Окупанти зводять оборонні споруди в Криму

Про це Укрінформу розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

«Вони (окупанти, — ред.) активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ», — зазначив Черняк.

Розповідаючи про евакуацію росіян і колаборантів із Херсонської та Запорізької областей представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії, бо на півострові не почуваються безпечно.

«Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України», — наголосив Черняк.