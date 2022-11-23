На Запоріжжі ЗСУ знищили комплекс С-300 та блокпост окупантів, поранені понад 80 росіян

Захисники України в Запорізькій області знищили ворожий ЗРК С-300 та 5 одиниць техніки, у лікарні на окупованій території Херсонщини доставили поранених солдатів РФ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
22 листопада авіація Повітряних Сил тричі ударила по живій силі окупантів, озброєнню та військовій техніці. Захисники з ракетних військ та артилерії завдали вогневого ураження по пункту управління ворога.
Пресслужба інформує: у лікарні Каланчака Херсонської області недостатньо ліжкомісць, щоб розмістити всіх поранених військових РФ. Також у Генштабі додають, що до населеного пункту Великі Копані доставлено близько 40 поранених окупантів.
У ЗСУ уточнюють, що 21 листопада Сили оборони влучили по ЗРК С-300 та 5 одиницях техніки окупантів, які базувалися на Запоріжжі. Відомо про поранення 40 військових РФ. Неподалік села Веселе, Запорізька область, захисники знищили блокпост ворога, а 15 військових отримали поранення, у Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.
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