На Київ летіла 31 ракета, 21 збили, є кілька влучань у критичну інфраструктуру

Столичний міський голова Віталій Кличко заявив, що вдень 23 листопада на Київ летіла 31 ракета, захисникам вдалося збити 21 ракету, однак кілька об’єктів критичної інфраструктури постраждали.

«На Київ летіла 31 ракета, 21 була збита, У нас декілька влучань в об’єкти критичної інфраструктури, зараз частина міста знеструмлена. Відсутнє водопостачання. Представники «Київводоканалу» та «Київенерго» працюють над тим, щоб відновити і водопостачання, і електропостачання.

У нас 11 людей були поранені, 10 людей госпіталізовані, з них одна дитина. Щодо загиблих у нас інформація на цей момент відсутня».