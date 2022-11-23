Джонсон: Германия надеялась, что Украина капитулирует в случае нападения России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что говорили представители Германии, Франции и Италии о возможности вторжения России в Украину. Американская разведка предупреждала о подготовке к войне с осени, однако до последнего момента многие мировые политики не верили в то, что она случится или будет долгой.

До начала войны в Украине Германия считала, «если оно произойдёт – это будет катастрофа, поэтому будет лучше, если всё закончится побыстрее, а Украина сдастся», – сказал Джонсон, объяснив такой подход «всевозможными вескими экономическими причинами».

Франция, по словам Джонсона, «до последнего момента отрицала» возможность нападения России. А правительство Италии, которое в то время возглавлял Марио Драги, однажды заявило, что не сможет поддержать позицию остальных стран из-за «огромной» зависимости от российских углеводородов.

Однако после вторжения России, подчеркнул Джонсон, все страны сплотились вокруг Украины и оказывают ей постоянную поддержку. «Все – немцы, французы, итальянцы – все, включая Джо Байдена, увидели, что вариантов просто нет. Потому что вы не смогли договориться с этим парнем», – сказал Джонсон, имея в виду президента России Владимира Путина. Джонсон отметил, что это был «ключевой момент».