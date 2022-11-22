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Війська РФ, які відходили з Херсона, деморалізовані та не готові наступати

карта Сватове Кремінна Краматорськ Сєверодонецьк

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що військове керівництво РФ перекидає на Луганщину угруповання з Херсонського плацдарму

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На Луганщині у росіян немає ким дірки закривати. Туди й перекидають військових РФ з Херсонщини. Росіяни відходили з Херсона неорганізовано, поспішаючи, з пригніченим моральним духом. Відповідно, йти в атаку та наступати такі війська не готові, а їх саме для цього російське командування й перекидає на Луганщину. Великої результативності від російських окупантів біля Сватового не варто очікувати. Але ця жива маса російських військових може затримати просування ЗСУ, — пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, на окупованій території Запорізької області ЗСУ можуть повторити такий самий успіх, як у Херсоні.

«ЗСУ можуть спочатку провести довготривалу кампанію, мінімізуючи втрати українських захисників. Паралізувати логістику ворога та просуваючись вперед, звільнити Мелітополь й перерізати коридор з Донбасу на Крим», — зазначив Киричевський.

22 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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