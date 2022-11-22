Великобритания передала Украине новейшие дальнебойные ракеты

Великобритания передала Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone, дальность полета которой вдвое больше, чем у предыдущей версии. Об этом пишет The Telegraph.

Великобритания впервые передала Украине ракеты Brimstone первого поколения около шести месяцев назад, но на видеозаписи, опубликованной ранее Королевскими ВВС, видно, как более совершенная модель готовится к транспортировке на базе в Оксфордшире, пишет BBC.

Ракеты Brimstone 2 обычно запускаются с истребителей, однако украинские войска используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики. Дальность полета после запуска с самолета составляет 60 км.

Стоимость одной ракеты оценивается в 175 тысяч фунтов стерлингов, они предназначены в основном для поражения наземных целей, в том числе движущихся с большой скоростью транспортных средств.

Как уточняет BBC, Brimstone могут самостоятельно выбирать более подходящую цель из заранее запрограммированного списка с помощью высокочастотного радара, не поражая при этом гражданские транспортные средства или менее важную военную технику противника. Лазерное наведение и высокая точность позволяют запускать ракеты в густонаселенных районах, что снижает вероятность жертв среди гражданского населения.