Український борщ отримав престижну нагороду в Японії

Український борщ став найкращою національною стравою на World Chef King Summit 2022 у Японії.

Про це в інстаграмі розповів учасник конкурсу шеф-кухар Дмитро Марценюк.

«Везу ще одну перемогу України. Японія влаштувала теплу зустріч та дуже насичений графік. Багато емоцій і вражень від моєї поїздки. Наші люди — це шалена підтримка і надзвичайна сила! Перемога в номінації – найкраща національна страва з місцевих продуктів на World King of Chefs Summit 2022».

Відзначимо, що World Chef King Summit — це фуд-освітній форум, де учасники обговорюють важливі теми харчування, а також відбуваються кулінарні змагання.