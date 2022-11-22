«У такому НОКу не можу затриматися»: Беленюк оголосив про вихід зі складу комітету

Про це Беленюк написав у Facebook.

«В «такому» НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго. Пояснення в першому коментарі», — написав Беленюк, додавши фото відповідної заяви від 21 листопада.

У першому коментарі Беленюк додав посилання на допис футболіста Романа Зозулі, який розкритикував новообраного президента НОК Вадима Гутцайта за долучення до складу НОК представників ОПЗЖ, Партії регіонів і осіб, звільнених через звинувачення у корупції.

«Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Хіба спортом вважати корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-ті», — написав Зозуля.