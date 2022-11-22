Отличная бытовая техника Ventolux на ventolux.ua

Кухня, это пожалуй один из главнейших элементов, который производит впечатление на гостей. Каждая хозяйка мечтает, чтобы на кухне все было не только под рукой и гармонично, но и отлично работало. И в этом нам поможет известный бренд, который уже давно пришел в Украины — Ventolux. Приобретая в официальном интернет-магазине https://ventolux.ua/ товары от этого популярного бренда, вы также участвуете в программе лосльности клиентов. У вас всегда есть возможность приобрести не только самую современную бытовую технику от Ventolux, но и большими скидками.

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Хозяйке на заметку — как правильно разместить бытовую технику

Основное правило размещения на кухне бытовой техники — чтобы это было удобно. Вы должны размещать так оборудование, чтобы оно было сгруппировано — мойка и сушилка отдельно, а варочные поверхности, микроволновая печь, духовка — в другом блоке. Если у вас много электроприборов на кухне, то не ставьте их на один блок розеток. Лучше разнести энергоемкое оборудование по разным проводам, так вы создадите меньшую нагрузку на электросеть в доме.

Не забывайте, что идеально размещенные бытовые приборы и техника на кухне, это когда можно встроить их в мебель, освободив при этом поверхности. Так даже визуально кухня будет выглядеть более просторной и эргономичной. Еще важно, что наличие автоматизированной посудомойки, это большой плюс к экономии времени и чистоте, а использование духовки с автоматизированным управлением упрощает задачи реализации ваших рецептов.

Сервис от Вентолюкс всегда и везде

Отличный сервис от магазина Вентолюкс проявляется во всем, к чему вы прикасаетесь. Помимо отличных условий доставки, постоянных акций и прогрессивной программы лояльности есть еще немало приятных вещей. Вы также можете получить он-лайн любые консультации в случае необходимости. Опытные специалисты с большим стажем дадут вам необходимый совет и подскажут хороший вариант в любой затруднительность ситуации. А вы в этом случае сэкономите сове время и ресурсы.

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