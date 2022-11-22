У Росії готуються до можливого припинення пасажирських авіаперевезень » Окупанти викрали понад 700 мелітопольців, більше сотні досі в полоні Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що від початку окупації загарбники викрали з міста понад 700 людей, лише від початку листопада зникло шестеро чоловіків Про це він заявив виданню Радіо Свобода. Федоров також зазначив, що в російському полоні зараз перебуває понад 100 людей. «Бачимо чергові хвилі викрадень. Після кожної вдалої спроби наших сил спротиву ліквідувати окупантів та колаборантів, «рашисти» оточують райони та проводять обшуки», — наголосив він. Крім того, за словами мера Мелітополя, загарбники викрадають людей, якщо знайдуть у них будь-що українське — прапор, одяг із символікою тощо. Також після викрадення до людей застосовують тортури.