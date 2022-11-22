Объективное сравнение Apple iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro

Появление новых iPhone каждую осень становится главным событием года в мире мобильной техники. Юзеры активно обсуждают нововведения, а также сравнивают разные смартфоны последней серии между собой. Пристальное внимание традиционно уделяется Pro-версиям, к которым выдвигаются особые требования по качеству и функциональным возможностям (еще бы — за такую цену). В этой статье разберемся в отличиях Айфон 14 Про от его старшего брата Pro Max, чтобы понять, есть ли смысл переплачивать за максимальную версию.

Дисплей

Главным отличием профессиональной модели от максимальной всегда является размер экрана, и 14-я серия не стала исключением:

14 Про: дисплей 6,1″ с разрешением 2556х1179 пикселей при плотности 460 пикселей на дюйм;

14 Про Макс: дисплей 6,7″ с разрешением 2796х1290 пикселей и плотностью 460 пикселей на дюйм.

Разница в цифрах составляет 0,6″ — и это уже серьезно. Экран поменьше понравится деловым людям, которые используют смартфон преимущественно для звонков, краткого общения в мессенджерах и других бизнес-задач. Максимальный размер дисплея — идеальный выбор для любителей зависнуть в социальных сетях, посмотреть фильм или поработать с контентом на мобильном устройстве, независимо от ПК.

Остальные характеристики экрана в обеих моделях совпадают: фирменный Super Retina XDR с технологией адаптивной частоты обновления картинки до 120 Гц, балансом белого True Tone, функцией AlwaysOn Display и пиковой яркостью до 2000 нит.

Габариты

Логично, что разница в размере дисплея влияет на размер и вес смартфонов:

14 Про: 147,5х71,5х7,85 мм;

14 Про Макс: 160,7х77,6х7,85 мм.

Apple iPhone 14 Pro объективно удобнее лежит в руке, но привыкнуть можно и к габаритной максимальной версии. Разница в весе — 240 г против 206 г, незначительная.

Автономность

Весомый плюс в пользу Apple iPhone 14 Pro Max — более продолжительное время работы на одном заряде аккумулятора. Независимые тестирования говорят о разнице в целых 27%! Максимальная версия может продержаться около 45 часов без подсоединения к зарядному устройству, а Про — только 36 часов. Серьезная разница обусловлена увеличенной емкостью аккумулятора — 4323 мАч против 3200 мАч. Автономность — важный параметр для людей, которые 24/7 не расстаются со смартфоном и хотят оставаться на связи как можно дольше, не привязываясь к источнику электроэнергии.

Камера

Качество фотосъемки в двух смартфонах не отличается: одинаково высокое, что уже подтверждено влиятельным рейтингом DxOMark. За снимки профессионального уровня отвечают три линзы, одна из которых умеет фотографировать с разрешением до 48 Мп. Сверхчувствительная линза улавливает максимум света для идеальной съемки даже при плохом освещении.

В заключение

iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro не имеют существенных различий. Главная разница заключается в размере дисплея (6,1 против 6,7 дюймов), габаритах и емкости аккумулятора. Стоимость максимальной версии примерно на 10% выше обычной Pro. Разница в цене несущественная, поэтому пользователю нужно ориентироваться на то, насколько важен для него увеличенный экран и будет ли телефон большего размера удобным в эксплуатации.