На Херсонщині знайдені окремі катівні для дітей, які створили окупанти Через катівні, які влаштували російські загарбники у Херсонській області, пройшли тисячі осіб, в тому числі дітей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ. "Щодо кількості людей, які через них (катівні – ред.) пройшли — це тисячі людей. Знаєте, я відвідував усі звільнені території.., але масштаби порушень міжнародного гуманітарного права, які там (на Херсонщині — ред.) побачив, навіть мене вжахнули. Тут уже рф дійшла до того, що вона окремо зробила камеру для дітей, де їх так само били", – зазначив Лубінець. Російські фашисти не прагнули отримати від людей інформації – просто їх били. Як зазначив Лубінець, свідки кажуть, що їх забирали з дому або з вулиці, одягали мішок на голову і кудись вивозили, кілька днів жорстко били, застосовували електричний струм — і практично не ставили запитань. "Потім людині дають трохи відновитися – і знову виводять, прив'язують … до стільця пластиковими зав'язками і вже починають ставити питання. Але такого типу: "Ми знаємо що ти — шпигун ЗСУ. Чи ти це підтверджуєш? Можеш, у принципі, не підтверджувати, бо ми і так все знаємо. Твоє завдання — підписатися під тим, що ти — шпигун", – сказав омбудсмен. За його словами, якщо людина починала щось говорити, її знову били, катували із застосуванням електроструму. Людей доводили до такого стану, що дехто з них навіть просив їх убити. А в одній з катівень людям не давали їжі і води, вони змушені були збирати технічну воду з труби у камері і передавати її один одному. "Хлопці набирали у пластикову пляшку цю технічну воду і передавали з камеру в камеру. Там був маленький отвір, де проходила труба для опалення,.. люди через цей отвір передавали цю пляшку, щоб по всіх камерах — а їх було 6 – розходилася пляшка. (Потім) вона поверталася назад – і знову у неї набирали (воду)", – сказав Лубінець. При цьому російські військові свої звірства фіксували на відео. Омбудсмен зазначив, що неможливо пояснити, "чому така жорстокість, таке ставлення було просто до звичайних цивільних осіб, і тим більше дітей". Чиновник висловив думку, що таке жорстоке придушення застосовувалось щодо херсонців, у тому числі до підлітків, бо це місто стало форпостом незламності українського духу. "Увесь світ облетіли відео, коли херсонці продовжували з дня у день виходити на площу уже окупованого Херсона з українськими прапорами, співати гімн, кричати "Слава Україні". І напевно, це на росіян подіяло тим чином, що вони, окрім традиційних фільтраційних таборів, катівень, традиційного використання електроструму, масово хапали цивільне населення, навіть дітей. Щодо дитини, яка могла проходити по Херсону і розвішувати листівки, напевно, проукраїнського змісту, вони вважали, що вона становить для них загрозу", – заявив Лубінець За його словами, координацію катувань на всіх захоплених росією територіях здійснює фсб рф, а в Херсоні діяли підрозділи росгвардії. Коли росіяни залишали цю територію, вони покинули елементи свого спорядження. "І ми, наприклад, зафіксували у них такі спеціальні кріплення для гумових кийків, які мають лише підрозділи росгвардії… І по цих розмальовках, які вони масово наносили усередині будівель на стінах, зрозуміло, що це робила росгвардія. Але все керівництво, за нашими даними, здійснювало і здійснює саме фсб", – сказав Уповноважений. Щодо випадків сексуального насильства з боку загарбників на Херсонщині він сказав, що ці факти фіксуються. "Це дуже чутлива тема, потрібно дуже обережно, професійно підходити до кожної жертви сексуального насильства", – сказав омбудсмен, наголосивши, що важливо зберігати анонімність потерпілих.