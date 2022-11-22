Іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни

Про це пише IRNA, посилаючися на слова постійного представника Ісламської Республіки Іран при ООН.

Після заяв про використання РФ іранських дронів у війні в Україні Іран запросив спільну експертну зустріч з українською владою для розслідування заяв

«На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу», — зазначив він.