Іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни

Іран після інформації про постачання Тегераном Москві військових безпілотників, заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання Про це пише IRNA, посилаючися на слова постійного представника Ісламської Республіки Іран при ООН. Після заяв про використання РФ іранських дронів у війні в Україні Іран запросив спільну експертну зустріч з українською владою для розслідування заяв «На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу», — зазначив він.