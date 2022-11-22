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Іранські та українські експерти провели зустріч на тему дронів, які використовують росіяни

іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"

Іран після інформації про постачання Тегераном Москві військових безпілотників, заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання

Про це пише IRNA, посилаючися на слова постійного представника Ісламської Республіки Іран при ООН.

Після заяв про використання РФ іранських дронів у війні в Україні Іран запросив спільну експертну зустріч з українською владою для розслідування заяв

«На сьогодні зроблено важливі кроки у спільній взаємодії оборонних фахівців Ірану та України, і це продовжуватиметься доти, доки не будуть усунені будь-які непорозуміння з цього приводу», — зазначив він.

22 ноября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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