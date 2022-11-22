Іран розпочав збагачення урану на черговому ядерному об’єкті

Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) розпочинає збагачення урану на 60% на одному з ядерних об’єктів у відповідь на резолюцію МАГАТЕ
Про це повідомляє видання Mehr.
Зазначають, що в четвер, 17 листопада, МАГАТЕ ухвалило резолюцію, у якій закликало Іран до співпраці щодо розслідування виявлення слідів урану на трьох незадекларованих іранських об’єктах. МЗС Ірану назвало резолюцію «неконструктивною» і зазначило, що у відповідь будуть вжиті відповідні заходи. Згодом про них оголосила ОАЕІ.
Так, зазначають, що раніше на ядерному об’єкті у Фордо не здійснювалося виробництво урану, збагаченого до 60%. Водночас таке виробництво триває на об’єкті в Натанзі.
Наразі в комплексі у Фордо розпочали процес заміни центрифуг першого покоління на сучасні ІР-6. Це зумовлює значне збільшення виробничих потужностей.
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