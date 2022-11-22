Цены на аренду квартир в Киеве снова упали из-за регулярных обстрелов и проблем с электроэнергией

За последний месяц Киев претерпел несколько ракетных атак, а также произошло поражение вражескими беспилотниками критической инфраструктуры. Эти события не могли не отразиться на рынке аренды квартир в Киеве.

Об этом сообщает Bird

«Если до сентября этого года мы видели стабильное обновление цен до уровня перед 24 февраля, то с середины октября рынок переживает колебания», — сказано в сообщении.

В первую очередь это влияет на уменьшение количества ищущих квартиры для аренды в столице. Меньшая уверенность в своей безопасности, экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии — все это привело к падению спроса почти на треть.

Вместе с падением спроса происходит падение цен на аренду квартир. Больше всего ценовому колебанию подвергаются 2 и 3-комнатные квартиры, средняя стоимость которых упала на 12%.

Самые популярные для аренды однокомнатные квартиры переживают этот турбулентный период с падением средней цены на 5%.