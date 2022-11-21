Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Луганщині ЗСУ намагаються проводити наступальні дії
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«На ділянці Сватове — Кремінна підтягнута значна кількість особового складу й техніки ворога. Ситуація напружена, але ЗСУ здійснюють наступальні дії. Ворог намагається сформувати резерви, а потім кидати їх на Білогорівку, аби відвернути нашу увагу від бойових дій поблизу Кремінної», — пояснив Згурець.
За словами експерта, ЗСУ наступає в районі Кремінної, а ворог кидає резерви до Білогорівки.
«Там зав’язується один з важливих вузлів протистояння на тактичному рівні. Просування до Кремінної й Сватового дозволяє нам з тактичних успіхів перейти в оперативні та стратегічні. Луганщина — це небезпечний напрямок. Пробиваючи цю зону, ми наближаємося до російського кордону», — зауважив Згурець.
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