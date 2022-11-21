Зірка фільмів Marvel Кріс Гемсворт призупиняє акторську кар’єру

Про це Кріс Гемсворт розповів в інтервʼю Vanity Fair.

39 річний актор, виконавець ролі Тора у фільмах кіновсесвіту Marvel взяв участь у новому документальному серіалі National Geographic «Limitless» про подолання природного занепаду, який приходить разом зі старінням. Під час зйомок зірка «Тору» пройшов низку генетичних тестів, щоб побачити, яке майбутнє на нього чекає. Аналіз ДНК актора виявив те, що сам Гемсворт називає своїм найбільшим страхом.

У ДНК актора виявили дві копії гена APOE4: одну від матері, іншу — від батька, — які пов’язують із підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера. Згідно з дослідженням Національного інституту здоров’я 2021 року, кожна четверта людина є носієм однієї копії гена, і лише 2-3% населення мають обидві.

У п’ятому епізоді серіалу «Limitless» актор дізнається, що означає для нього та його майбутнього цей результат.

«Я вирішив, що просто не хочу маніпулювати цим і надмірно драматизувати, і перетворювати це на якийсь хокей з емпатією чи ще щось розважальне. І це не так, що мені вручили заяву про відставку», — поділився Гемсворт.

Актор каже про це відкриття як про благословення. Адже тепер Гемсворт може почати вживати заходів для керування цим діагнозом, для підтримки фізичного та психічного здоров’я, а можливо, і для відтермінування розвитку розладу.

«Шоу, яке спочатку було дослідженням довголіття і, звісно, мало бути веселим, стало для мене ще актуальнішим і важливішим, ще більш гострим, ніж я міг уявити. Це був справді хороший каталізатор для того, щоб зануритися у все, що мені потрібно було робити в плані профілактики, чи як ви хочете це назвати. Це не визначальний ген, але це вагомий індикатор», — розповів актор.

Лікар документального серіалу Аттіа каже, що це підвищує ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера в майбутньому у вісім-десять разів.

«Так, це як один із тисячі людей… або один із 10 тисяч. Я не пам’ятаю. Але ймовірність у вісім-десять разів більша. Відтоді, як я дізнався про це, я відчуваю, що моя пам’ять погіршується. Це ефект плацебо — або ні», — пожартував Гемсворт.

Після цього серіалу актор планує взяти паузу у кар’єрі.

«Тепер, коли я закінчу роботу, де в мене вже був підписаний контракт, я поїду додому і буду мати достатньо часу, аби просто розслабитися. Я хочу побути з дітьми, побути із дружиною», — додав він.

Хвороба Альцгеймера — це нейродегенеративне захворювання, яке прогресує в повільному темпі й поступово знищує клітини мозку. Воно є найбільш поширеним видом деменції й складає близько 60–65 % усіх випадків.