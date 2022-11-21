Якщо Іран продовжить надавати ракети Росії, то Ізраїль постачатиме Україні високоточне балістичне озброєння

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на голову Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі у Бахрейні.

Як повідомляє державна медіакорпорація «Кан», поки що немає жодних вказівок на те, що йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Проте більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.