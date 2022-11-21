У Середземному морі вже більше російських військових кораблів, ніж у Чорному

20 листопада у Середземному було 10 російських кораблів, кожен другий з яких – носій «калібрів», тоді як у Чорному морі з восьми ворожих суден лише один носій крилатих ракет

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Станом на 20 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів, з яких один носій крилатих ракет «калібр», загальний залп – 4 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «калібр», загальний залп – 76 ракет;.

За даними ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 2 судна до Азовського моря та 20 суден до Чорного моря, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – повідомляють у ВМС.