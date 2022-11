Парламентська асамблея НАТО визнала РФ державою-терористом Donald Trump is at his weakest political position in years » У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ Збройні Сили України будуть готові до війни взимку «набагато краще», ніж російська армія Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу в Індонезії, передає CNN. Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно». «Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуватимемо Україну доти, доки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України», — сказав Остін. Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в «набагато кращому стані, ніж її противники», завдяки підтримці США.