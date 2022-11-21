У Пентагоні впевнені, що ЗСУ готові до війни взимку набагато краще, ніж РФ

Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав на брифінгу в Індонезії, передає CNN.

Під час виступу він повторив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

«Важко передбачити, як розвиватимуться події і в які терміни, але ми підтримуватимемо Україну доти, доки буде потрібно. У центрі уваги США — підтримка України», — сказав Остін.

Глава Пентагону вважає, що Україна буде готова до бойових дій взимку і буде в «набагато кращому стані, ніж її противники», завдяки підтримці США.