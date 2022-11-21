США призвали Совбез ООН привлечь Пхеньян к ответственности за испытания МБР

США в понедельник призвали председателя Совета Безопасности ООН выступить с заявлением, чтобы привлечь Северную Корею к ответственности за испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

(Напомним, что пост председателя Совбеза в настоящее время на ротационной основе занимает Норвегия).

Призыв прозвучал после того, как на прошлой неделе северокорейские власти осуществили запуск МБР, способную достичь материковой части США.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Совету Безопасности, состоящему из 15 членов, необходимо выступить единым фронтом, и вновь констатировала, что Китай и Россия «подбадривают» Пхеньян, блокируя действия Совета Безопасности.

«Вопиющий обструкционизм этих двух членов (Совбеза ООН) ставит под угрозу регион Северо-Восточной Азии и весь мир, – сказала Томас-Гринфилд, выступая на заседании Совета Безопасности. – Мы предоставим Совету еще одну возможность призвать КНДР к ответу за ее опасную риторику и дестабилизирующие действия».

«Для этого Соединенные Штаты призывают председателя Совета Безопасности выступить с заявлением», – пояснила Линда Томас-Гринфилд.