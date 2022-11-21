ЗСУ наступає в районі Кремінної, а ворог кидає резерви до Білогорівки Отличный выигрыш на Starda Casino » Росіяни за добу втратили 390 осіб загиблими та 6 танків З початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни втратили 84 600 осіб загиблими, 2892 танки, 278 літаків та 261 гелікоптер Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 листопада орієнтовно склали: особового складу — 84600 (+390 за добу) осіб ліквідовано танків ‒ 2892 (+6) одиниць бойових броньованих машин ‒ 5822 (+5) артилерійських систем – 1870 (+2) РСЗВ – 393 (+0) засоби ППО ‒ 209 (+0) літаків – 278 (+0) гелікоптерів – 261 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0) крилаті ракети ‒ 480 (+0) кораблі /катери ‒ 16 (+0) автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) спеціальна техніка ‒ 161 (+0)