Повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь, — глава Пентагону

Про це повідомило видання Politico.

Стало відомо, що у своєму виступі очільник Пентагону окреслив можливий сценарій, в якому автократи поспішатимуть отримати ядерну бомбу, якщо Росія не отримає відсіч через повномасштабне вторгнення в Україну.

«Вони цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власний індульгенцію для агресії. І це може розкрутити небезпечну спіраль ядерного розповсюдження», – сказав Остін.

Він застеріг, що президент РФ «може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями», якщо війна в Україні затягнеться, а українські сили й далі здобувати перемоги над російськими військами.

Міністр оборони США наголосив, що допомога Україні в обороні від Росії відповідає американським національним інтересам, і немає іншого вибору, окрім як допомогти Києву в його боротьбі, оскільки мирні переговори найближчим часом навряд чи відбудуться.

Видання додає, що за останні дев’ять місяців Росія кілька разів погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а також бездоказово звинувачувала Київ у підготовці провокації з використанням «брудної бомби».