Повномасштабне російське вторгнення може спричинити ядерну гонку озброєнь, — глава Пентагону

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну може спонукати автократів по всьому світу до гонки за розробкою ядерної зброї, що потенційно може призвести до небезпечної ери ядерного розповсюдження
Про це повідомило видання Politico.
Стало відомо, що у своєму виступі очільник Пентагону окреслив можливий сценарій, в якому автократи поспішатимуть отримати ядерну бомбу, якщо Росія не отримає відсіч через повномасштабне вторгнення в Україну.
«Вони цілком можуть прийти до висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власний індульгенцію для агресії. І це може розкрутити небезпечну спіраль ядерного розповсюдження», – сказав Остін.
Він застеріг, що президент РФ «може знову вдатися до глибоко безвідповідального брязкання ядерними шаблями», якщо війна в Україні затягнеться, а українські сили й далі здобувати перемоги над російськими військами.
Міністр оборони США наголосив, що допомога Україні в обороні від Росії відповідає американським національним інтересам, і немає іншого вибору, окрім як допомогти Києву в його боротьбі, оскільки мирні переговори найближчим часом навряд чи відбудуться.
Видання додає, що за останні дев’ять місяців Росія кілька разів погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю проти України, а також бездоказово звинувачувала Київ у підготовці провокації з використанням «брудної бомби».
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