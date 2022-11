Donald Trump is at his weakest political position in years «We can last without electricity, but not without freedom»: Zelenskyy congratulates fellow Ukrainians on Day of Dignity and Freedom » Окупанти створюють «нотаріуси», щоб «легалізувати» мародерство – ЦНС Росіяни почали реєструвати на окупованих територіях «нотаріуси», які їм потрібні для «легалізації» мародерства чужого майна. Джерело: Центр національного спротиву Дослівно: «Окупанти завершили формування «нотаріальних округів» на тимчасово окупованих територіях. Округи сформували «згідно з законодавством РФ», і вже розпочато процес реєстрації «нотаріусів». Таким чином росіяни намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна. Тобто, за фактом – мародерство й грабіж чужого майна». Деталі: У ЦНС зазначили, що завірені такими «нотаріусами» документи не будуть визнаватися в Україні та світі, а відтак не підтверджуватимуть право власності на майно.