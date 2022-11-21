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Окупанти створюють «нотаріуси», щоб «легалізувати» мародерство – ЦНС

Росіяни почали реєструвати на окупованих територіях «нотаріуси», які їм потрібні для «легалізації» мародерства чужого майна.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: «Окупанти завершили формування «нотаріальних округів» на тимчасово окупованих територіях. Округи сформували «згідно з законодавством РФ», і вже розпочато процес реєстрації «нотаріусів».

Таким чином росіяни намагаються легалізувати оформлення та переоформлення майна. Тобто, за фактом – мародерство й грабіж чужого майна».

Деталі: У ЦНС зазначили, що завірені такими «нотаріусами» документи не будуть визнаватися в Україні та світі, а відтак не підтверджуватимуть право власності на майно.

21 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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