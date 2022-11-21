Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети минулого тижня — міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв’ю, цитує The Guardian
«Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору — нашими винищувачами «Єврофайтер» і системами ППО Patriot».
Видання уточнює, що наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, призначені для перехоплення ракет, що наближаються.
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