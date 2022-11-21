Отличный выигрыш на Starda Casino Більшість поляків вважають, що інцидент з ракетою не вплине на стосунки з Україною » Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети минулого тижня — міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв’ю, цитує The Guardian «Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору — нашими винищувачами «Єврофайтер» і системами ППО Patriot». Видання уточнює, що наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, призначені для перехоплення ракет, що наближаються.