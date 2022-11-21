 
«  
  »

Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot

Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору після падіння ракети минулого тижня — міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв’ю, цитує The Guardian

«Ми запропонували Польщі підтримку в захисті повітряного простору — нашими винищувачами «Єврофайтер» і системами ППО Patriot».

Видання уточнює, що наземні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot компанії Raytheon, призначені для перехоплення ракет, що наближаються.

21 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  