Бум на Tesla в Украине только набирает обороты

Автомобили Tesla на слуху последние несколько лет. Но все чаще они начали встречаться на улицах Украины. Этот автомобиль не только обсуждают, но и начинают активно покупать. На фоне дефицита топлива автолюбители начали искать электрокары, и многие отдают предпочтение именно этой модели. В чем особенность, нужно ли брать тесла в кредит и стоит ли вообще ее покупать с учетом проблем с электроэнергией? Давайте разбираться.

Почему все начали активно покупать Tesla

У этого авто множество плюсов, среди которых:

быстрый заряд электричеством, а стоимость такой «заправки» гораздо выгоднее, чем бензином или дизелем;

высокий уровень безопасности и комфорта, в ней удобно ехать как по городу, так и по трассе;

как ни странно, машина весьма простая в обслуживании, на нее достаточное количество деталей и мастеров, которые способны устранить те редкие поломки;

бесшумная работа и высокий уровень экологичности;

большой ход на одном заряде, до 400 км;

продумана каждая деталь, чтобы водитель чувствовал себя максимально уверенно за рулем.

Tesla стала именем нарицательным по отношению к электрокарам. Парк зарядных устройств расширяется. Несмотря на обстановку в стране, рынок электромобилей активно растет. В 2022 году в каждом месяце, кроме марта, количество регистраций электрокаров выше, чем в 2021 году.

Так покупать Tesla или нет?

Проблема с электроэнергией вносит свои коррективы. Бывает так, что заправить авто бензином проще, чем зарядить электрокар. Но полностью выбить энергосистему не получится. Временные трудности преодолеваются, поэтому в перспективе, приобретение Tesla все равно выгодно.

Можно купить теслу в кредит, но зачем, когда есть лизинг. Компания «Хапай» доставляет авто из США и предлагает услуги лизинга. Вы платите 15% от стоимости и берете ключи. А остальная сумма разбивается на платежи до 5 лет. Это гораздо удобней и дешевле. Так что если вы думаете, брать ли Tesla, смело решайтесь, это можно сделать выгодно.