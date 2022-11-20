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ЗСУ постійно просуваються вперед на Луганщині

ЗСУ

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські захисники постійно просуваються вперед задля деокупації Луганщини

Про це Гайдай повідомив в етері телемарафону.

«ЗСУ постійно просуваються уперед, попри постійне поповнення особового складу в росіян. У звільнених селах окупанти залишили той «русскій мир», в якому вони звикли жити багато років», — заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, росіяни продовжують обстрілювати Макіївку. Жителі Луганщини живуть у підвалах, щоб зберегти собі життя.

«Підвозимо їм гуманітарні набори та ліки. Серед комунікацій, що там уціліли, у кращому випадку – це колодязі», — додав Гайдай.

20 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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