Українські морпіхи втекли з полону окупантів

Українських морпіхів-розвідників вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, організувавши їхню втечу з полону.

Джерело: нардеп Ігор Копитін у Facebook, Військово-морські сили України

«Розкрию трохи деталей порятунку морпіхів-розвідків, яких на днях вдалося повернути з російського полону, та з якими зустрічався як представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Історія їх визволення вартує того, щоб про неї зняли фільм.

Хлопці під час бойових дій потрапили в полон до російських окупантів. Їх утримували на непідконтрольній наразі території України. Про це дізналися у Командуванні ВМС та морської піхоти, де вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців з полону, бо своїх не кидаємо.

В результаті вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію. Наразі хлопці у безпеці та їх життю нічого не загрожує».

Нардеп зазначив, що участь у операції зі звільнення морпіхів брав «кіборг» та захисник «Азовсталі» Артем Дибленко, який нещодавно сам повернувся з ворожого полону.

У суботу Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що більше тижня тому в результаті проведених заходів під керівництвом ВМС «з окупованої території було виведено трьох військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти». Деталей там не навели.