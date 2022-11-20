У Зеленського розповіли, яких видів озброєння не вистачає Україні для перемоги над РФ

Про це Подоляк заявив у інтерв’ю AFP, повідомляє France 24.

«Нам ще потрібно 150-200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, сотня артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включно з грізними американськими HIMARS, які Україна вже має у наявності, а також 10-15 протиракетних систем ППО, щоб закрити небо», – сказав Подоляк.

Він додав, що Україні також потрібні американські ракети ATACMS, які мають радіус дії 300 км, в той час, як дальність озброєння, яке зараз є в розпорядженні ЗСУ ледве перевищує 80 км.

На думку Подоляка, такі ракети наблизили б кінець війни та дозволили Україні знищити великі російські військові склади, розташовані глибоко в окупованих районах. Він наголосив, що Україні не потрібно атакувати військові цілі всередині Росії.

«Війна закінчиться, коли ми відновимо контроль над нашими кордонами і коли Росія буде боятися Україну», — підсумував Подоляк.