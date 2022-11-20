США мають сказати РФ, що за потреби нададуть Україні F-16, ATACMS та Abrams, щоб забезпечити поразку Кремля на полі бою, — дипломат

Про це американський дипломат Метью Брайза заявив у ефірі програми «Студія Захід з Антіном Борковським» на телеканалі «Еспресо».

«Що стосується танків M1 Abrams, літаків F-16 і ATACMS, особисто я відчуваю, що пріоритетом є ATACMS, і я думаю, що це правильно, тому що саме щодо них у Вашингтоні точаться дебати через більший радіус дії, вони більш потужні, і тому є тим, що зараз нагально потрібно Україні», — сказав він.

На його думку, вони є суто оборонною зброєю.

«Стосовно винищувачів F-16, то я все ще відчуваю занепокоєння у Вашингтоні, що це буде розглядатися як те, що США підіграють російському наративу, що насправді не Україна веде війну, а НАТО і США ведуть наступальну війну проти Росії, що є брехнею і брехливою пропагандою, але з політичної точки зору можливість такого наративу породжують вагання у Вашингтоні щодо надання винищувачів F-16», — зазначив Брайза.

Дипломат вважає, що винищувачі може передати інша країна.

«Польща може прийняти рішення про надання F-16. Тоді, можливо, враховуючи все те, що сталося з часу останнього обговорення цього питання між Варшавою і Вашингтоном, можливо, цього разу Вашингтон скаже: «Добре, надавайте F-16 Україні, а ми надамо вам нові F-16, коли зможемо, або, ймовірно, це будуть F-35», — сказав він.

Брайза наголосив, що дискусія щодо літаків залишається відкритою.

«Що стосується надання M1 Abrams, то такий крок розглядатиметься як ще більш провокаційний з боку тих, хто у Вашингтоні боїться спровокувати Москву. Особисто я вважаю, що Україна воювала з такою майстерністю, з таким блиском і з такою мужністю, що ми дійсно повинні надати вашим хоробрим солдатам більше бронетехніки, чи то М1, чи то якісь інші системи. Звичайно, Україна потребує цих систем, і в наших спільних інтересах, щоб Україна виграла цю війну і закінчила військову фазу якомога швидше», — заявив він.

На його думку, США мають чітко попередити Москву щодо надання зброї України за потреби.

«Ми повинні розкрити блеф Путіна і сказати, що ми знаємо, що ви не плануєте використовувати ядерну зброю. Сказати Кремлю: “ви знаєте, і ми знаємо, що НАТО не нападає на вас, але ми збираємося забезпечити вашу поразку на полі бою, і якщо для цього знадобляться M1, F-16 або ATACMS, ми надамо їх Україні”. Але дебати у Вашингтоні ще не дійшли до цього моменту», — підсумував він.