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Окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину

Генштаб повідомляє, що окупанти планують перекинути виведені з Херсонщини війська на Луганщину та Донеччину, мобілізовані не задоволені таким рішенням

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 20 листопада.

У повідомленні йдеться, що командування російських військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені з правого берега Дніпра на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях.

Генштаб повідомляє, що мобілізовані росіяни, з яких складаються ці підрозділи, не задоволені таким рішенням керівництва.

Також зазначається, що в Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

  • Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованому Луганську збільшується кількість підрозділів російських військ.
20 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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