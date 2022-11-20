Херсон поки залишається без світла, води та опалення

Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, зазначив, що обленерго планує за 7-10 днів поновити першу лінію постачання електроенергії, яка йде з Миколаївської області, щоб частково забезпечити місто електрикою

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Складна ситуація, у місті немає світла з 6 листопада, як і по всій Херсонщині. Через відсутність світла немає водопостачання, водовідведення та опалення. З’являються перші намети ДСНС, у яких можна обігрітися та під’єднатися до wi-fi через Starlink, також підзарядити свої мобільні та електронні пристрої. У деяких районах повертається мобільний зв’язок», — повідомив депутат Херсонської облради.

Сергій Хлань зауважив щодо повідомлення від обленерго про те, що протягом 7-10 днів все-таки першу лінію, яка йде з Миколаївської області, вдасться поновити та частково забезпечити Херсон електрикою. Звичайно, на повну потужність цього не вистачить, але буде можливість запустити водопостачання.

«Багато є питань, у тому числі й гуманітарних, але поступово вони вирішуються. Зараз вся країна допомагає місту, Червоний Хрест та ООН також направили великі гуманітарні вантажі до Херсона. Ситуація буде вирівнюватися, головне, щоб окупанти не продовжували обстріли», — зазначив Хлань.