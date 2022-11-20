Дочь Ким Чен Ына впервые появилась на публике

Северокорейское государственное агентство ЦТАК опубликовало сообщение о запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», в ходе которого присутствовали председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын, его жена Ли Соль Чжу и дочь, которую предположительно зовут Ким Чжу Э. Она фигурирует на нескольких фотографиях, опубликованных ЦТАК, это первое появление дочери северокорейского лидера на публике.

«МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота — 6040,9 км»,— описываются в материале ЦТАК испытания ракеты.

На четырех фотографиях, сопровождающих публикацию, фигурирует девочка школьного возраста, которая держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику. Ее статус в материале ЦТАК никак не комментируется и не уточняется.

Американский баскетболист Деннис Родман, в 2013 году посетивший Северную Корею, отмечал, что у Ким Чен Ына есть «маленькая дочь», которую зовут Чжу Э. «Я держал их ребенка Чжу Э и разговаривал с госпожой Ри»,— рассказал спортсмен журналистам после поездки.