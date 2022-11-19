«Зернова угода»: з Одеси за два дні вийшли ще 9 суден із 162 тис. тонн агропродукції

Із 17 листопада з портів Великої Одеси вийшли дев’ять суден зі 162 тис. тонн аграрної продукції для країн Африки, Азії та Європи

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України на фейсбук.

Після продовження «Зернової ініціативи», за 2 дні, із 17 по 19 листопада, з портів Великої Одеси вийшли 9 суден зі 162 тис.тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема міністерство інформує, що 19 листопада з Одеси відправився BOZBURUN — M із 40 тис.тонн пшениці для Ефіопії.

«Це вже восьме за рахунком судно, яке зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН в рамках допомоги країнам Африки та Азії», — пише пресслужба міністерства інфраструктури.

За наданими даними, в портах Великої Одеси зараз в обробці перебувають ще 26 суден, які завантажать мільйоном тонн українських аграрних продуктів.

«З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 475 суден, які експортували 11,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки», — нагадують у міністерстві.