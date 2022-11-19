У Білому домі заперечили тиск на Україну

Білий дім заявив у п’ятницю, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок мирних переговорів з Росією, відкинувши думку про те, що США тиснуть на Київ для переговорів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє AFP.

«Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів — це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська», — заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

«Ми також сказали, що Зеленський сам має визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть», — сказав Кірбі.

«Ніхто зі Сполучених Штатів не тисне і не підштовхує його до столу переговорів» – додав він.

Цей коментар пролунав через два дні після того, як головний генерал Пентагону, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, припустив, що після великих перемог на полі бою і значного ослаблення російських сил, Київ може скористатися цим і почати переговори про припинення війни.

Міллі зазначив, що малоймовірно, що українські сили зможуть незабаром відвоювати всі окуповані Росією землі, особливо Крим, який Москва захопила у 2014 році.

Але Кірбі наголосив, що ніякого тиску немає і що США не вживають власних дій.

«Ми не збираємося вести дискусії з росіянами про припинення війни в Україні без участі України в цій розмові», — сказав він.

«Ці розмови не відбуваються, тому що президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що він не готовий до цього», — зазначив Кірбі.

«І ви не можете звинувачувати його, — сказав він про Зеленського, — тому що Москва сама вказала, що не готова до переговорів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і президент РФ Владімір Путін обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.