Ситуація з енергопостачанням є важкою у Києві та 17 областях

Станом на вечір 18 лютого складна ситуація з енергозабезпеченням спостерігалась у Києві та 17 областях

Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і столиці. Київщина і Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина», — сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що завдяки роботі енергетиків аварійних відключень поменшало.

«Протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки цьому сьогодні аварійних відключень уже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві», — сказав Зеленський.

Крім того, президент розповів про відкриття у Херсоні пунктів незламності, де можна зарядити телефони, зігрітися і перепочити.

«У Херсоні сьогодні відкрили спеціальні пункти – Пункти незламності. Перші два – буде більше. Поки налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони, зігрітися, випити чаю та отримати допомогу. Розгорнули там зв’язок, є старлінки… Ми знаємо, що людям дуже складно, бо окупанти зруйнували все перед втечею. Але все підключимо, усе відновимо», — сказав Зеленський.