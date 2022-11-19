СБУ викрила 11 колаборантів, що організовували псевдореферендуми на Запоріжжі

Про це Служба безпеки України повідомила в телеграм.

«Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України. У ході слідчо-оперативних дій встановлено особи ще 11 ворожих поплічників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області», — мовиться в тексті пресслужби.

Слідство з’ясувало, що зловмисники були в складі «територіальних виборчих комісій», які ворог створив в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській. Відомо, що четверо з підозрюваних перебували на посадах «голів» цих «комісій».

«Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь. Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановних сюжетів для кремлівських інформресурсів», — інформує СБУ.

Також є дані, що підозрювані збирали персональні дані місцевих мешканців, аби складати «виборчі списки». Далі переліки мали передавати до військової окупаційної адміністрації, потім росіяни використовували цю інформацію для фальсифікації результатів псевдореферендумів.

Наразі СБУ повідомила зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.