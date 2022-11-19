Российский шпион Зинченко, задержанный в Эстонии и обменянный в 2018 году, бежал обратно в Эстонию

Россиянин Артем Зинченко, который в 2017 году был приговорен в Эстонии к пяти годам за сотрудничество с ГРУ, а потом в результате обмена на другого заключенного вернулся в Россию, бежал обратно в Эстонию. Об этом пишут Yahoo News и Eesti Päevaleht.

Зинченко рассказал, что решил бежать из России задолго до объявления мобилизации 21 сентября. Сначала уехали его жена и дети, потом он продал квартиру в Петербурге и отправился вслед за ними. По его словам, решение бежать было мотивировано жестокостью Кремля как внутри страны, так и за рубежом, а также гуманным отношением к нему Эстонии, несмотря на то что он был арестован в этой стране как вражеский агент.

«Ужасная ситуация произошла 24 февраля. Это худший сценарий, который можно представить, и это было не только потому, что там [в Украине] живут мои родственники, но и из-за огромного количества невинных жертв», — заявил Зинченко.Зинченко уверяет, что эстонские спецслужбы не помогали ему в организации побега. В то же время, по его словам, российским силовикам после начала войны некогда было за ним следить.

«У нас никогда не было подобного дела, — сказал журналисту Yahoo News глава эстонской контрразведки Александр Тоотс. — Я не думаю, что у кого-то было».

«Многие офицеры российских служб против войны. Они считают это преступлением против России и русского народа. Мы будем более чем рады пообщаться со всеми, кто ищет новое место для жизни», — добавил Тоотс.