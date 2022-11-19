Зеленський проанонсував нові успіхи ЗСУ В уряді Польщі заявили про бажання зайняти місце Росії у G20 » Росіяни ведуть наступальні дії на трьох напрямках, однак ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів Сили оборони дали відсіч під час шести ворожих спроб атакувати, проте війська РФ намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках Про це мовиться в ранковому зведенні Генштабу. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території та докладають зусиль, щоб стримати дій Сил оборони України на окремих напрямках. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 18 листопада підрозділи ЗСУ відбили атаки військ РФ в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області. На Волинському та Поліському напрямках обстановка не змінилася. Наголошується, що Республіка Білорусь продовжує підтримку збройної агресії Росії проти України. На інших напрямках росіяни обстрілювали територію України: на Сіверському – з мінометів та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Атинське і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському – з мінометів та ствольної артилерії, під ворожим вогнем опинилися Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка і Зарубинка на Харківщині;

на Куп’янському та Лиманському – з танків та всього спектру артилерії окупанти гатили по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Новоєгорівка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;

на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії війська РФ вели обстріли міст та сіл Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Серебрянівка, Соледар, Спірне тв Яковлівка на Донеччині;

на Авдіївському – з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, і Новомихайлівка Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому – з танків та різнокаліберної артилерії загарбники завдавали ударів по Богоявленці, Благодатному, Времівці й Вугледару на Донеччині та Кам’янському Запорізької області;

на Криворізькому – з танків, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Милове та Червоний Маяк;

на Херсонському – з танків та артилерії, в районах Антонівки, Берислава, Одрадокам’янки, Чорнобаївка та міста Херсон. «Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!» — наголошує Генштаб.