Financial Times присвятив статтю Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному Про це повідомляють #Букви з посиланням на Financial Times. У статті мовиться, що завдяки неординарній тактиці бойових дій, яку обрав генерал Залужний, ЗСУ вдалось змінити хід повномасштабної російсько-української війни на свою користь. У статті також згадується, зо українські воїни з кінця літа пішли у контрнаступ, щоб звільнити Херсон без вуличних боїв. "Тактика Збройних сил України під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні шляхи російської армії за допомогою високоточної західної артилерії і при цьому уникнути великих втрат серед українських військових", – мовиться у статті. Завдяки таким діям, російським окупантам довелось втікати з Херсона та всього правого берега області. "За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом"… Вміння Залужного адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, було продемонстровано на Харківщині", – йдеться в статті. Зазначається, що для звільнення населених пунктів Харківщини ЗСУ здійснили блискавичний контрудар, змусивши росіян втікати так швидко, що вони залишили і озброєння, і техніку, особисті речі. Водночас на Херсонщині була застосована тактика повільного виснаження ворога. "Це чудово, коли ти знаєш ворога, як він діє, і за допомогою іноземних партнерів можеш вразити його в слабкі місця. Саме так діє головнокомандувач Залужний", – зазначив у коментарі виданню Віталій Марків, офіцер Нацгвардії України, який брав участь у контрнаступі на Харківщині. Колишній міністр оборони України та чинний радник уряду з питань безпеки Андрій Загороднюк пояснив успішну стратегію Залужного його вмінням делегувати повноваження, заохочувати ініціативу серед військовослужбовців і отримувати зворотний зв'язок, необхідний для реагування на можливості, що виникають на фронті. Загороднюк наголосив, що стиль командування Залужного "дозволяє іншим реалізувати свої здібності та таланти", у той час, коли в армії РФ "рішення приймають лише одна-дві людини, а решті кажуть заткнутися". Також у статті зауважили, що ЗСУ не будуть зупиняти контрнаступ навіть з приходом зими. Нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі припустив, що Україна може використати зиму для якогось врегулювання з РФ. Однак Валерій Залужний публічно зазначив, що єдиною умовою для переговорів може бути виведення всіх російських військ з України. Неназваний американський військовий чиновник високо оцінив здатність Залужного швидко реагувати на рухи та невдачі армії Росії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні повномасштабної війни, коли російські війська розтягнули свої лінії постачання і загрузли, після чого були розбиті Збройними силами України. Він додав, під час битви за Київ рішення Залужного розосередити українську протиповітряну оборону було вирішальним: це не дозволило росіянам отримати повну перевагу в повітрі. У виданні зауважили, що Залужний боровся з російською агресією ще з 2014 року, коли вони окупували Крим та розв'язали війну на Донбасі. Саме ці події перегрупували та зміцнили українську армію, а Залужний вже тоді відзначався неординарними ініціативами на полі бою. Генерал Михайло Забродський пригадав, як одного разу Залужний перекинув артилерію по "майже непрохідній місцевості", щоб підірвати склад зброї ворога, і це спрацювало. Загороднюк назвав Залужного представником "нового українського покоління офіцерів". "Ви можете побачити це, коли розмовляєте з ним. Він не дотримується формалізму та одягається скромно. Він говорить ясно і дуже прямолінійно. В ньому немає аури винятковості", – розповів він. Financial Times зазначає, що головнокомандувач ЗСУ не виставляє успіхи на полі бою як свою власну заслугу, не забуває у своїх соцмережах дякувати товаришам по службі, рядовим військовим і цивільним. Як розповів у коментарі британському виданню міністр оборони України Олексій Резніков, талант Залужного полягає в тому, щоб використати на свою користь менші розміри України в порівнянні з РФ. "Як Давид проти Голіафа. Ми б'ємо їх із рогаток", – заявив Резніков.