В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії

18 листопада по всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати по чотири години для кожної групи
Про це інформує в телеграмі ДТЕК.
«Сьогодні держкомпанія НЕК «Укренерго» застосовує стабілізаційні відключення електроенергії», — пише пресслужба.
Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів.
Графіком стабілізаційних відключень повідомляється: якщо потрібно буде додатково збалансувати систему, упродовж дня можливе введення аварійних відключень.
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