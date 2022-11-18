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В Україні знову запровадили стабілізаційні відключення електроенергії

Світло

18 листопада по всій території України запровадили стабілізаційні відключення електроенергії. Вони мають тривати по чотири години для кожної групи

Про це інформує в телеграмі ДТЕК.

«Сьогодні держкомпанія НЕК «Укренерго» застосовує стабілізаційні відключення електроенергії», — пише пресслужба.

Відключення мають тривати не більше 4 годин для кожної групи споживачів.

Графіком стабілізаційних відключень повідомляється: якщо потрібно буде додатково збалансувати систему, упродовж дня можливе введення аварійних відключень.

18 ноября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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