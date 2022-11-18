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Угорщина оголосила про початок співпраці з Іраном

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки

Про це Сіярто розповів у фейсбуці.

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва.

«У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході», — заявив Сіярто.

Він також додав, що «нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці». Крім того, за словами Сіярто, в  Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

18 ноября, 2022 | Category: Мир, Новости

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