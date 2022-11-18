Руйнування енергетичної інфраструктури в Херсоні попередньо оцінили в 1,5–2 млрд грн

Знищення енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, завдало 1,5-2 млрд гривень збитків

Про це повідомляє Херсонобленерго.

«До війни Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури — 1,5-2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто», — сказав Володимир Гетманов, операційний директор «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», яка управляє «Херсонобленерго».

За його прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні можуть полагодити протягом 14-21 днів, якщо не буде якихось непередбачуваних ситуацій.

Гетманов зазначив, що Херсонобленерго концентрує сили на лінії електропередачі, що йде з Миколаєва.

«Цю лінію зможемо відновити найшвидше», — пояснив Гетманов, зазначивши, що для цього необхідно відновити понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори.